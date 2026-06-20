Медведев: РФ не будет создавать концлагеря для европейцев

По его словам, этого не произойдет не из соображений нравственности, а по причине ненужности таких мер в случае масштабного ядерного конфликта.

Так Медведев отреагировал на то, что 15 июня в посольстве России в Гааге сообщили о проработке Нидерландами размещения лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с РФ. В дипмиссии рассказали, что речь, в частности, идет о создании бараков и охранной инфраструктуры вдали от условной «линии боевого соприкосновения».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше не может быть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».