Медведев: РФ не будет создавать концлагеря для европейцев
Россия не собирается отрабатывать возможность создания концентрационных лагерей для граждан европейских стран. Об этом в своем канале в «Максе» написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, этого не произойдет не из соображений нравственности, а по причине ненужности таких мер в случае масштабного ядерного конфликта.
Так Медведев отреагировал на то, что 15 июня в посольстве России в Гааге сообщили о проработке Нидерландами размещения лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с РФ. В дипмиссии рассказали, что речь, в частности, идет о создании бараков и охранной инфраструктуры вдали от условной «линии боевого соприкосновения».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше не может быть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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