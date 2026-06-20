Пелагея объявила о желании представить Россию на «Интервидении»
Заслуженная артистка России, певица Пелагея сообщила, что хотела бы представить страну на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», если получит такое приглашение. Об этом знаменитость рассказала ТАСС.
При этом артистка подчеркнула, что обычно ей ближе фестивальный формат, а не конкурсное соперничество. Пелагея заметила, что «Интервидение» отличается от многих музыкальных конкурсов именно своей объединяющей идеей. Певица также добавила, что была бы рада принять участие в музыкальных соревнованиях от РФ.
«Если меня пригласят, я с удовольствием приму участие», - сказала артистка.
Сама певица уже была послом «Интервидения» в 2025 году и выступила на сцене конкурса в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что Филипп Киркоров и Шаман (Ярослав Дронов) будут хорошими кандидатами для того, чтобы представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026».
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