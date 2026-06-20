Пелагея объявила о желании представить Россию на «Интервидении»

При этом артистка подчеркнула, что обычно ей ближе фестивальный формат, а не конкурсное соперничество. Пелагея заметила, что «Интервидение» отличается от многих музыкальных конкурсов именно своей объединяющей идеей. Певица также добавила, что была бы рада принять участие в музыкальных соревнованиях от РФ.

«Если меня пригласят, я с удовольствием приму участие», - сказала артистка.

Сама певица уже была послом «Интервидения» в 2025 году и выступила на сцене конкурса в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что Филипп Киркоров и Шаман (Ярослав Дронов) будут хорошими кандидатами для того, чтобы представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026».