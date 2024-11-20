ПВО уничтожила 44 украинских дрона над девятью регионами России

Более сорока украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ночью 20 ноября военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БпЛА самолетного типа», — указали в министерстве.

Так, 20 дронов сбили над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре – над Орловской, еще по три БПЛА – над Белгородской, Тульской, Тверской областями. Кроме того, по два беспилотника уничтожили в Брянской, Московской и Смоленской областях.

Накануне вечером силы ПВО сбили 42 дрона ВСУ над Брянской, Смоленской, Московской, Курской, Орловской, Ростовской областями, напоминает 360.ru.

