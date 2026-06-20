Медведев: В отношении Киева больше нет и не может быть правил
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева нет и больше не может быть. Об этом экс-президент РФ написал в своем канале в «Максе».
Он отметил, что Украина совершает массированные атаки на города в России, и интенсивность ударов будет возрастать.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что ВС РФ должны нанести по Украине такой удар, который способен предотвратить любые дальнейшие террористические действия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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