ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы России отразили безуспешные контратаки Украины на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате огневого поражения и активных действий российских ВСУ были отброшены на исходные позиции. Также было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска существенно продвинулись на Артемовском направлении и взяли под огневой контроль все основные дороги, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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