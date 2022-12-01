ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России отразили безуспешные контратаки Украины на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что в результате огневого поражения и активных действий российских ВСУ были отброшены на исходные позиции. Также было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска существенно продвинулись на Артемовском направлении и взяли под огневой контроль все основные дороги, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
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