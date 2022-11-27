Минобороны РФ: Военные РФ уничтожили более 100 наемников «Иностранного легиона» на Донбассе
Российские ВКС уничтожили более 100 наемников «Иностранного легиона» в районах Северска и Славянска на Донбассе.
«В районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более ста наемников так называемого «Иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — отмечается в заявлении российского военного ведомства.
Ранее стало известно, что наемник из Великобритании Эйден Аслин, принимавший участие в спецоперации на стороне ВСУ, принял решение вернуться на Украину после освобождения в результате обмена пленными. Об этом, сославшись на шведскую прокуратуру, сообщила газета Daily Mail.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- Болельщики устроили массовую драку на матче «Зенит» — «Спартак»
- «Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили на две недели
- В Краснодаре коло 7 тысяч горожан остались без горячей воды в результате аварии
- Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты
- Минобороны РФ: Военные РФ уничтожили более 100 наемников «Иностранного легиона» на Донбассе
- Кадыров опубликовал видео об отправке добровольцев в зону спецоперации
- После обстрела в белгородском городе Шебекино нет света и воды
- Российские разведчики посадили украинский дрон на краснолиманском направлении
- Песков напомнил об отказе поставок российской нефти установившим потолок цен странам
- Захарова резко парировала вопрос депутата Сейма Латвии о русской нации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru