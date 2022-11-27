Минобороны РФ: Военные РФ уничтожили более 100 наемников «Иностранного легиона» на Донбассе

Российские ВКС уничтожили более 100 наемников «Иностранного легиона» в районах Северска и Славянска на Донбассе.

Кровь солдат за амбиции? На Украине могут появиться польские военные

«В районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более ста наемников так называемого «Иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — отмечается в заявлении российского военного ведомства.

Ранее стало известно, что наемник из Великобритании Эйден Аслин, принимавший участие в спецоперации на стороне ВСУ, принял решение вернуться на Украину после освобождения в результате обмена пленными. Об этом, сославшись на шведскую прокуратуру, сообщила газета Daily Mail.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:НаемникиУкраинаМинобороны РФВКС РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры