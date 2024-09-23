ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области

Подчеркивается, что Вооруженные силы РФ также вывели из строя два автомобиля и взяли в плен одного украинского солдата.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил в разговоре с НСН, что российским военным потребовалось время на переброску резервов в Курскую область. По его словам, дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца, передает «Радиоточка НСН».

