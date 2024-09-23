ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий в Курской области, было нанесено поражение формированиям десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно данным, было нанесено поражение украинским военным в районах населенных пунктов Дарьино, Новый Путь, Любимовка, Николаево-Дарьино, Плехово и Малая Локня. Отмечается, что в результате ВСУ потеряли до 25 человек.

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Подчеркивается, что Вооруженные силы РФ также вывели из строя два автомобиля и взяли в плен одного украинского солдата.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил в разговоре с НСН, что российским военным потребовалось время на переброску резервов в Курскую область. По его словам, дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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