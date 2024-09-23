Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС
Украинские войска не имеют ресурса, чтобы прорваться к Курской атомной электростанции, считает командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам генерал-майора, ВСУ не оставили попытки прорыва к станции. Однако они осознают, что, «как бы ни хотели, у них нет ресурса, чтоб действительно продавиться» к АЭС.
«Потому что действительно уже за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных. Поэтому они прекрасно понимают, что выполнить задачу максимум, которая когда-то перед ними ставилась - блицкриг, - у них не получится», — подчеркнул Алаудинов.
Как указал командир «Ахмата», противник пытается «хотя бы где-то» улучшить свою тактическую ситуацию и закрепиться, чтобы не быть выбитым.
Ранее Апти Алаудинов заявил, что украинские военнопленные жалуются на тяжелые условия в рядах ВСУ, антисанитарию и отсутствие нормальной еды, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС
- Город Губкин под Белгородом атаковал украинский БПЛА
- Семья Маслякова обратилась в правоохранительные органы после разгрома его могилы
- Москва и Улан-Батор готовы к строительству газопровода «Союз Восток»
- В Красноярском крае скончался отравившийся после ужина четвертый ребенок
- Суд арестовал десятки банковских счетов по делу Иванова
- СМИ: Перепись населения в 2030 году пройдет в новом формате
- СМИ: Байден вряд ли объявит о снятии ограничений на удары по РФ
- Зеленский заявил о сомнении в успехе вторжения в Курскую область
- Названы возможные причины отравления детей в Красноярском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru