Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС

По словам генерал-майора, ВСУ не оставили попытки прорыва к станции. Однако они осознают, что, «как бы ни хотели, у них нет ресурса, чтоб действительно продавиться» к АЭС.

«Потому что действительно уже за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных. Поэтому они прекрасно понимают, что выполнить задачу максимум, которая когда-то перед ними ставилась - блицкриг, - у них не получится», — подчеркнул Алаудинов.

Как указал командир «Ахмата», противник пытается «хотя бы где-то» улучшить свою тактическую ситуацию и закрепиться, чтобы не быть выбитым.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что украинские военнопленные жалуются на тяжелые условия в рядах ВСУ, антисанитарию и отсутствие нормальной еды, пишет 360.ru.

