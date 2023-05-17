ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве
17 мая 202314:49
Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, говорится в сводке Минобороны.
Склад боеприпасов находился на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности со стороны моря.
В оборонном ведомстве сообщили, что все цели удалось поразить.
Ранее российские артиллеристы забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru