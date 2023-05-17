ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, говорится в сводке Минобороны.

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Склад боеприпасов находился на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности со стороны моря.

В оборонном ведомстве сообщили, что все цели удалось поразить.

Ранее российские артиллеристы забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
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