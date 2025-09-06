Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию

Официальный представитель польского ведомства Павел Вронский предупредил, что в случае «резкого ухудшения ситуации» организация эвакуации польских граждан из соседней республики может быть сильно затруднена или вообще станет невозможной.

Он также назвал Белоруссию не дружественной Польше страной и призвал своих граждан отнестись к предупреждениям как можно серьезнее.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не собирается отправлять свой воинский контингент на территорию Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

