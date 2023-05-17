Американский журналист Моррис назвал обучение украинских танкистов британцами уроками убийства
Войска Великобритании проводят украинским военным уроки смерти, обучая солдат использовать танковые снаряды с обедненным ураном, сообщил в программе Redacted News американский журналист Клейтон Моррис.
Так он отреагировал на видео обучения Великобританией солдат из Украины по управлению танками Challenger 2. Видео обнародовало британское Министерство обороны. Моррис указал, что на одном из кадров видно, как украинские танкисты стоят вокруг стола, на котором разложены различные типы танковых снарядов. Инструктор объясняет им, для чего они нужны. При этом виден танковый боеприпас, начиненный обедненным ураном.
Как сообщалось ранее, российские войска уничтожат танки Challenger 2, переданные Украине Великобританией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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