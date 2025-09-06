В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом
6 сентября 202514:10
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом, сообщили в МЧС.
Это произошло на 1650-м километре автодороги М-5 «Урал» в Усть-Катавском городском округе.
В ведомстве уточнили, что специалисты областной поисково-спасательной службы устранили капельную течь из заливного клапана. На мечте ЧП работают специалисты Областной противопожарной службы, сотрудники Упрдор «Южный Урал» и Госавтоинспекции.
Ранее три человека погибли в результате ДТП в Балашовском районе Саратовской области, напоминает RT.
