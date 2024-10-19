ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также сообщили, что потери украинской стороны составили порядка 1860 бойцов ВСУ.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, а подразделения «Востока» улучшили тактическое положение.

Ранее стало известно, что с полуночи до 6 часов утра 19 октября военные уничтожили над Брянской областью тринадцать дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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