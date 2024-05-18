ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Старица Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Кроме того, российские военные за сутки уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 37 БПЛА, ракету «Точка-У», 21 реактивный снаряд от РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха».
Ранее стало известно, что в ночь на 17 мая над Крымом уничтожили и перехватили 51 беспилотник ВСУ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве госпитализировали театрального режиссера Алексея Бородина
- ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области
- СМИ: Участнику Евровидения от Нидерландов грозит суд из-за инцидента с оператором
- Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека
- Число пострадавших при обстреле Скадовска увеличилось до 11
- Politico: Решение Франции о приглашении РФ в Нормандию застало Запад врасплох
- В Петербурге суд арестовал активы Deutsche Bank
- СМИ: После ракетного удара нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена
- Могилу воевавшего на Украине наемника с шевроном «Правого сектора» нашли в Италии
- В МИД РФ рассказали о причине закрытия в ФРГ дела об утечке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru