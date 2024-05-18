ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области

В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Кроме того, российские военные за сутки уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 37 БПЛА, ракету «Точка-У», 21 реактивный снаряд от РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха».

Ранее стало известно, что в ночь на 17 мая над Крымом уничтожили и перехватили 51 беспилотник ВСУ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

