Отмечается, что населенные пункты были взяты в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад». Кроме того, в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область) и Невское (ЛНР) было нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад украинской армии.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было взято под контроль село Старомайорское в Донецкой народной республике, которое расположено к югу от Великой Новоселки, передает «Радиоточка НСН».

