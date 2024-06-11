ВС РФ взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что населенные пункты были взяты в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад». Кроме того, в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область) и Невское (ЛНР) было нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад украинской армии.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было взято под контроль село Старомайорское в Донецкой народной республике, которое расположено к югу от Великой Новоселки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов назвал условия для изменения ядерной доктрины РФ
- ВС РФ взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
- Шмыгаль назвал необходимый размер инвестиций для восстановления Украины
- Россия отправила в Абхазию более 220 тысяч учебников
- В Саратове машина протаранила остановку общественного транспорта
- Песков: Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике
- ФСБ установила причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокусе»
- Киеву предоставят 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования российских активов
- НАК: С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта
- Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru