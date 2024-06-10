Российские войска взяли под контроль село Старомайорское в ДНР

В сообщении говорится, что в результате было взято под контроль село Старомайорское в Донецкой народной республике, которое расположено к югу от Великой Новоселки.

«Также расчёты РСЗО группировки... поддерживают огнём продвижение пехоты на участке Новомихайловка – Константиновка», - добавили в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала 2024 года российские военные освободили 47 населённых пунктов, сообщает RT.

