Российские войска взяли под контроль село Старомайорское в ДНР
Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в результате было взято под контроль село Старомайорское в Донецкой народной республике, которое расположено к югу от Великой Новоселки.
«Также расчёты РСЗО группировки... поддерживают огнём продвижение пехоты на участке Новомихайловка – Константиновка», - добавили в ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала 2024 года российские военные освободили 47 населённых пунктов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru