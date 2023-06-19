ВС РФ уничтожили танк ВСУ с помощью дрона-камикадзе

Российские бойцы поразили танк украинской армии западного образца при помощи дрона-камикадзе, сообщило Министерство обороны РФ.

Российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Отмечается, что столкновение произошло на запорожском направлении. Оборонное ведомство опубликовало соответствующие кадры в своем Telegram-канале.

Как сообщило ранее Минобороны, российские силы в ночь на 19 июня нанесли групповой удар по местам хранения иностранной техники ВСУ.

Российский дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» накануне поразил опорный пункт украинской армии. Расстояние от места запуска до цели составило около 12 километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныВСУРоссийская Армия

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