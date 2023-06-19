ВС РФ уничтожили танк ВСУ с помощью дрона-камикадзе
Российские бойцы поразили танк украинской армии западного образца при помощи дрона-камикадзе, сообщило Министерство обороны РФ.
Отмечается, что столкновение произошло на запорожском направлении. Оборонное ведомство опубликовало соответствующие кадры в своем Telegram-канале.
Как сообщило ранее Минобороны, российские силы в ночь на 19 июня нанесли групповой удар по местам хранения иностранной техники ВСУ.
Российский дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» накануне поразил опорный пункт украинской армии. Расстояние от места запуска до цели составило около 12 километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru