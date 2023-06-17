Российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

По словам командира инженерного взвода с позывным «Барнаул», российские бойцы снарядили трофейный БТР взрывчатыми веществами и выдвинулись на нем в сторону украинских позиций. Примерно в 300 метрах от противника военные покинули машину, направив ее к месту расположения ВСУ, и с помощью радиоуправления произвели серьезный подрыв.

«Взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным, радиоперехвата противник понес значительные потери», — поделился «Барнаул».

Минобороны отмечает, что военные начинили взрывчаткой трофейную боевую машину МТ-ЛБ и применили ее аналогично дронам-камикадзе.

