Российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Военные инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт украинских войск, дистанционно подорвав отправленный на позиции противника бронетранспортер с взрывчаткой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам командира инженерного взвода с позывным «Барнаул», российские бойцы снарядили трофейный БТР взрывчатыми веществами и выдвинулись на нем в сторону украинских позиций. Примерно в 300 метрах от противника военные покинули машину, направив ее к месту расположения ВСУ, и с помощью радиоуправления произвели серьезный подрыв.
«Взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным, радиоперехвата противник понес значительные потери», — поделился «Барнаул».
Минобороны отмечает, что военные начинили взрывчаткой трофейную боевую машину МТ-ЛБ и применили ее аналогично дронам-камикадзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru