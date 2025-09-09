Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»
Певец Шаман (Ярослав Дронов) получил отказ от Роспатента в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы ведомства.
Роспатент принял решение в конце августа. Артисту отказали по обеим заявкам на регистрацию бренда, пишет Ura.ru. Отмечается, что в марте Шаману дали шесть месяцев на направление пояснений и комментариев для возможной регистрации.
В октябре прошлого года певец подал две заявки на регистрацию марки «Я русский» для продажи в том числе продуктов питания, алкогольных напитков, ювелирных украшений, сладостей, а также проведения шоу-программ и записи концертов. По данным СМИ, в феврале заявки получили статус «Уведомление о результатах проверки соответствия», что обычно подразумевает предварительный отказ в регистрации.
