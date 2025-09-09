За ночь над Россией уничтожили 31 украинский беспилотник

Более 30 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над Россией в ночь на 9 сентября. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 23.00 8 сентября до 7.00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.

Военные ликвидировали 15 дронов над акваторией Черного моря, семь - над Белгородской областью, три - над Курской. Еще по два беспилотника уничтожили в Крыму и Краснодарском крае, по одному - в Тамбовской и Воронежской областях.

Ранее в Адлерском районе Сочи при атаке БПЛА погиб мужчина и были повреждены шесть частных домов, пишет Ura.ru.

