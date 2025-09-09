Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности посетить Северную Корею в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.
Политик от имени белорусов и себя лично поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с Днем образования КНДР. Как отметил Лукашенко, он с теплотой вспоминает недавнюю встречу с коллегой в Пекине.
«Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень», - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко рассчитывает, что дальнейшее сотрудничество двух стран и совместная работа в международных организациях принесут пользу народам Белоруссии и Северной Кореи, а также поспособствуют росту доверия и взаимопонимания.
Ранее Александр Лукашенко встретился с Ким Чен Ыном перед началом военного парада в Пекине, глава КНДР пригласил коллегу посетить республику в любое удобное время, пишет Ura.ru.
