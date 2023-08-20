ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Николаевской области
Российская армия нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Склад находился в районе города Очаков. Также российские войска сбили 23 беспилотника.
Перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожена противорадиолокационная ракета HARM, уточнил Конашенков.
Агентство РИА Новости со ссылкой на источник ранее сообщило о полной зачистке левого берега Днепра от ВСУ. Остатки отряда противника уничтожены в селе Казачьи Лагеря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru