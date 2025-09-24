«Наличие хобби — это не просто приятный досуг, это важный инструмент для поддержания психического и физического здоровья. Когда вы полностью поглощены интересным делом, мозг переключается с циклических тревожных мыслей и рабочей рутины на процесс творчества или обучения. Это дает нервной системе передышку и снижает стресс. Многие хобби помогают войти в состояние «потока» — полного погружения и сосредоточения на процессе, когда время летит незаметно. Это состояние повышает концентрацию внимания и дарит чувство удовлетворения. Постоянный стресс приводит к повышению артериального давления, напряжению в мышцах, ослаблению иммунной системы, нарушениям сна и пищеварения. Расслабляясь эмоционально, вы расслабляетесь и физически, успевая по-настоящему отдохнуть и восстановиться», - пояснила она.

Каталина дала советы, как выбрать хобби, которое позволит снизить стресс.

«При выборе хобби для снижения стресса есть ключевой принцип — оно должно приносить вам удовольствие и ощущение восстановления, а не становиться новым источником стресса (например, из-за желания добиться идеального результата). Можно выделить несколько видов хобби. Во-первых, это действия, направленные на сенсорное успокоение. Эти практики помогают «заземлиться», сосредоточиться на настоящем моменте и отключить тревожные мысли: лепка, рисование по номерам, вязание, каллиграфия . Далее хобби, связанные с физической активностью (с акцентом на расслабление, а не на интенсивность). Это прогулки, йога, плавание, танцы. Хобби, связанные с обучением и познанием нового: история, философия, чтение, игра на музыкальном инструменте, изучение языков. Есть хобби, дающие чувство заботы: садоводство, волонтерство, проведение мастер-классов, готовка», - рассказала собеседница НСН.

Для того, чтобы преодолеть стресс на работе, важно развивать внутренние личные границы и учиться отделять своё восприятие от чужих реакций, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.

