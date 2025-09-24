Вязание или йога: Как выбрать хобби, чтобы избавиться от стресса
Екатерина Каталина заявила НСН, что хобби должно приносить удовольствие и ощущение восстановления, а не становиться новым источником стресса.
Хобби помогает не только приятно провести время, но и поддерживает психическое и физическое здоровье, рассказала психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН.
89% россиян во взрослом возрасте имеют хобби, а среди тех, у кого их нет, 91% хотели бы их завести. Больше всего людей сейчас занимаются творчеством — 50% респондентов. Из них 39% увлекаются музыкой, 35% — изобразительным искусством, а 15% — разными видами хореографии. Хобби других опрашиваемых — 21% — имеют отношение к социально-гуманитарной сфере (искусствознание, ораторское искусство и т.д.). Еще 20% занимаются физкультурой и спортом, выяснили сервис МТС Музыка и образовательное приложение Интроверт. Каталина раскрыла пользу хобби.
«Наличие хобби — это не просто приятный досуг, это важный инструмент для поддержания психического и физического здоровья. Когда вы полностью поглощены интересным делом, мозг переключается с циклических тревожных мыслей и рабочей рутины на процесс творчества или обучения. Это дает нервной системе передышку и снижает стресс. Многие хобби помогают войти в состояние «потока» — полного погружения и сосредоточения на процессе, когда время летит незаметно. Это состояние повышает концентрацию внимания и дарит чувство удовлетворения. Постоянный стресс приводит к повышению артериального давления, напряжению в мышцах, ослаблению иммунной системы, нарушениям сна и пищеварения. Расслабляясь эмоционально, вы расслабляетесь и физически, успевая по-настоящему отдохнуть и восстановиться», - пояснила она.
Каталина дала советы, как выбрать хобби, которое позволит снизить стресс.
«При выборе хобби для снижения стресса есть ключевой принцип — оно должно приносить вам удовольствие и ощущение восстановления, а не становиться новым источником стресса (например, из-за желания добиться идеального результата). Можно выделить несколько видов хобби. Во-первых, это действия, направленные на сенсорное успокоение. Эти практики помогают «заземлиться», сосредоточиться на настоящем моменте и отключить тревожные мысли: лепка, рисование по номерам, вязание, каллиграфия . Далее хобби, связанные с физической активностью (с акцентом на расслабление, а не на интенсивность). Это прогулки, йога, плавание, танцы. Хобби, связанные с обучением и познанием нового: история, философия, чтение, игра на музыкальном инструменте, изучение языков. Есть хобби, дающие чувство заботы: садоводство, волонтерство, проведение мастер-классов, готовка», - рассказала собеседница НСН.
Для того, чтобы преодолеть стресс на работе, важно развивать внутренние личные границы и учиться отделять своё восприятие от чужих реакций, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали страны, из которых перестанут ввозить иномарки
- Вязание или йога: Как выбрать хобби, чтобы избавиться от стресса
- Невозвратные тарифы на маркетплейсах не приведут к снижению цен
- Лукашенко 25—26 сентября посетит Россию
- Кириенко заявил о более 34 млн фейков, выявленных в России с 2022 года
- Лоза объяснил внезапный успех Кадышевой и Булановой
- Путин провысил зарплаты себе и Мишустину
- Новость о вечеринке Снуп Догга за $2 млн в России назвали фейком
- Учитель рассказал, почему школа «забивает» на другие предметы из-за ЕГЭ
- «Застряли в Хогвартсе!»: Милонов указал на безумие фанатов «Гарри Поттера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru