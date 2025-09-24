Лукашенко 25—26 сентября посетит Россию

Президент Белорусии Александр Лукашенко приедет в Россию. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщает RT.

Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР

Лукашенко будет находиться в РФ с рабочим визитом 25—26 сентября. Уточняется, что он примет участие в Глобальном атомном форуме. Также запланирована двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

«Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать Россию в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияВизитБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры