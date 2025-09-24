Лукашенко 25—26 сентября посетит Россию
Президент Белорусии Александр Лукашенко приедет в Россию. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщает RT.
Лукашенко будет находиться в РФ с рабочим визитом 25—26 сентября. Уточняется, что он примет участие в Глобальном атомном форуме. Также запланирована двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
«Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку», - говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать Россию в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
