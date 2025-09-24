Россиянам назвали страны, из которых перестанут ввозить иномарки

Согласно предложению Минпромторга, при расчёте ставки утильсбора следует учитывать также мощность мотора, которая при превышении уровня 160 лошадиных сил будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале, пишет RT.

Как отметил Ганжа, чаще всего высокомощные машины ввозят из Кореи, Белоруссии, Киргизии и Грузии - поставки из них, особенно премиальных брендов, пострадают от нового утильсбора в первую очередь.

«Ввоз из ОАЭ и Китая частично сохранится за счёт более простых версий, а японский «правый руль»... там мощные авто составляют лишь 10%», — заключил эксперт.

Ранее генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский заявил «Радиоточке НСН», что повышение утильсбора навредит легальным продавцам, а также приведет к росту цен на автомобили на два миллиона рублей.

