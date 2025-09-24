Кириенко заявил о более 34 млн фейков, выявленных в России с 2022 года

По его словам, темпы тиражирования и роста количества фейков будут только нарастать, так как «в эту увлекательную работу начинает всё активнее вовлекаться искусственный интеллект».

«И мы должны быть к этому абсолютно спокойно готовы», - отметил он, выступая на Российском интернет-форуме.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что снимок якобы его поздравления детскому лагерю «Артек» без буквы «д» в слове «праздник» является фейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

