Кириенко заявил о более 34 млн фейков, выявленных в России с 2022 года
В России с 2022 года было выявлено и доказано более 34 млн фактов дезинформации. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По его словам, темпы тиражирования и роста количества фейков будут только нарастать, так как «в эту увлекательную работу начинает всё активнее вовлекаться искусственный интеллект».
«И мы должны быть к этому абсолютно спокойно готовы», - отметил он, выступая на Российском интернет-форуме.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что снимок якобы его поздравления детскому лагерю «Артек» без буквы «д» в слове «праздник» является фейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
