«Наиболее вероятными категориями могли бы быть на период тестирования бытовая химия, мебель и предметы интерьера, электротовары, а потом уже и одежда и прочее. Важно, чтобы перечень таких товаров формировался при активном участии отраслевых ассоциаций и Роспотребнадзора, а потребитель был информирован о невозвратности до момента оплаты или подтверждения заказа. Но и в этом случае нужно предусмотреть, чтобы сделка была безопасной, потому иногда случается так, что покупатель специально использует карту, на которой нет денег, и потом не получится списать средства за обратную доставку», - отметил глава ассоциации.

По словам Кременскова, защита прав потребителей в этом новшестве - ключевой вопрос. У покупателя по-прежнему должен иметь возможность вернуть товар плохого качества.

«Любой невозвратный тариф ни в коем случае не должен отменять гарантии, установленные Законом "О защите прав потребителей". Речь должна идти исключительно об отказе в возврате товара надлежащего качества, то есть когда покупатель просто передумал. Если потребителю продали товар ненадлежащего качества (бракованный, неисправный), его права на бесплатную замену, ремонт или полный возврат средств должны оставаться незыблемыми, это красная линия», - подчеркнул специалист.

Вместе с тем утверждать, что онлайн-магазины с введением невозвратного тарифа снизят цены хотя бы на часть товаров, невозможно.

«Теоретически снижение цен возможно, но оно не будет мгновенным и тотальным. Логика министерства верна: издержки от возвратов (недобросовестных или спекулятивных) сегодня закладываются в цену для всех покупателей. Снизив эти издержки, добросовестные продавцы получат стимул и возможность сделать цены более конкурентными, особенно на те самые категории товаров, которые чаще всего страдают от злоупотреблений. Однако утверждать, что цены снизятся на все и сразу, было бы некорректно. На ценообразование влияет множество факторов. Но данная мера может стать одним из инструментов снижения издержек, что в долгосрочной перспективе положительно скажется на рынке», - пояснил специалист по электронной торговле.

По оценкам ассоциации, для сегмента fashion (одежда, обувь) в период праздников потери от возвратов могут достигать 15-30% от оборота. Для электроники и техники процент ниже, но абсолютные суммы также значительны. Как отметил Кременсков, это не просто неудобство, а серьезная статья расходов, которая действительно влияет на конечную цену.

Директор АПКИТ Николай Комлев ранее заявил НСН, что для снижения рисков утечек и штрафов маркетплейсы должны ограничиться минимумом персональных данных клиентов.

