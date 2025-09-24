Путин провысил зарплаты себе и Мишустину

Зарплаты президента и премьер-министра РФ с 1 октября вырастут на 7,6%. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Мишустин: В 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей

Как пишет RT, также с 1 октября в 1,076 раза будут увеличены зарплаты федеральных государственных гражданских служащих, генпрокурора, председателя Следственного комитета, судей.

Кроме того, аналогичным образом будут проиндексированы размеры окладов дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений.

Ранее Путин отменил публикацию в интернете и СМИ деклараций о доходах и расходах военнослужащих и силовиков, а также чиновников, командированных в новые регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin.ru
