Путин провысил зарплаты себе и Мишустину
Зарплаты президента и премьер-министра РФ с 1 октября вырастут на 7,6%. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Как пишет RT, также с 1 октября в 1,076 раза будут увеличены зарплаты федеральных государственных гражданских служащих, генпрокурора, председателя Следственного комитета, судей.
Кроме того, аналогичным образом будут проиндексированы размеры окладов дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений.
Ранее Путин отменил публикацию в интернете и СМИ деклараций о доходах и расходах военнослужащих и силовиков, а также чиновников, командированных в новые регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
