Путин провысил зарплаты себе и Мишустину

Как пишет RT, также с 1 октября в 1,076 раза будут увеличены зарплаты федеральных государственных гражданских служащих, генпрокурора, председателя Следственного комитета, судей.

Кроме того, аналогичным образом будут проиндексированы размеры окладов дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений.

Ранее Путин отменил публикацию в интернете и СМИ деклараций о доходах и расходах военнослужащих и силовиков, а также чиновников, командированных в новые регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

