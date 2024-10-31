ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через границу в направлении Нового Пути

Российские военные отразили четыре контратаки и пресекли попытку прорыва через границу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что контратаки были отражены в направлении населенных пунктов Новоивановка, Дарьино и Плехово. В результате украинские войска потеряли до 30 человек, уничтожены два автомобиля и две боевые бронированные машины.

При атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека

По данным военного ведомства, также была предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили порядка 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 27 950 военнослужащих. Также российские войска подбили 180 танков, 101 БМП и 106 БТР. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина потеряла стабильное управление своими военными в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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