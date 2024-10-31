По данным военного ведомства, также была предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили порядка 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 27 950 военнослужащих. Также российские войска подбили 180 танков, 101 БМП и 106 БТР. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина потеряла стабильное управление своими военными в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

