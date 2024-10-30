ВСУ потеряли на Курском направлении более 28 300 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 27 950 военнослужащих.
Также российские войска подбили 180 танков, 101 БМП и 106 БТР, 1055 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы и 759 автомобилей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил,что Украина потеряла стабильное управление своими военными в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru