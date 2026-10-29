«Деликатная поддержка»: Гинеколог согласилась с идеей фильтрации запросов об абортах
К проблеме репродуктивного выбора женщины следует относиться очень деликатно, заявила НСН Мария Милютина.
Женщине важно получить достоверную и объективную информацию о государственной поддержке в случае выбора в пользу родов, подчеркнула в интервью НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. По её словам, принятие этого ответственного решения должно быть взвешенным, спокойным и позитивным.
Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о приоритетной выдаче в поисковых сервисах ресурсов в поддержку женщин при запросах об абортах. Как пишет «Коммерсант», изначально с инициативой выступала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По её мнению, сначала в результатах поиска нужно показывать центры помощи семье, а уже потом клиники. Милютина полностью поддержала эту идею.
«Это хорошая мера, потому что очень часто женщина оказывается один на один перед лицом таких обстоятельств. Ей не хватает деликатной поддержки, как в случае, если она сама встретила эту информацию по запросу в интернете, чем, когда её начинает уговаривать психолог в женской консультации. Это та информация, которую женщина получает сама. Очень часто к аборту приводят страх перемен и неизвестность перед будущим. Поэтому если женщина увидит адекватную и правдивую информацию о том, что на государственном уровне оказывается поддержка, что она не будет одна, даже если семья её не поддержит - безусловно, это внесёт свой вклад в снижение количества абортов», - уверена Милютина.
Говоря об уже действующих программах и реализации различных инициатив в области сокращения числа случаев прерывания беременности, собеседница НСН отметила, что важен каждый шаг.
«Конечно, неделя тишины, которая сейчас введена, дает время на то, чтобы подумать и взвесить все возможные обстоятельства. Минздрав рассылает рекомендации по общению с женщинами, которые решили прервать беременность. Это все вносит свой вклад. Но нужно понимать, что, к сожалению, одного рецепта, который бы решил все проблемы, нет», - признала Милютина.
Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала НСН о том, что, если женщина решила рожать в позднем возрасте, для врачей это юридическое решение, а за любую ошибку могут быть законные последствия.
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