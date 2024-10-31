При атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека
Бердянск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Совершена массированная атака по... порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.
Балицкий предположил, что ВСУ применили при обстреле боеприпасы с большим количеством поражающих элементов. Как отметил губернатор, в Бердянске продолжается работа средств ПВО. Балицкий призвал население сохранять спокойствие.
Ранее стало известно, что в связи с атакой украинских военных социальные учреждения Бердянска, в том числе школы и детские сады, не будут работать в четверг, 31 октября, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru