Слюсарь: БПЛА ВСУ повредили иностранное судно в Таганрогском заливе

Политик рассказал, что обломки одного из БПЛА в заливе попали в иностранный корабль, находившийся в нескольких километрах от берега. После этого, по словам губернатора, на судне начался пожар, но возгорание удалось взять под контроль.

На месте происшествия работают экстренные службы, сказал Слюсарь. Он уточнил, что ночью 4 апреля были уничтожены украинские дроны в акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах области.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки в Ростовской области погиб один человек, еще четыре пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».