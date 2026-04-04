В Сумской области Су-34 ликвидировал взвод ВСУ в подземном бункере

В Сумской области российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью четырех ФАБ-500 уничтожил крупную точку взлета коптеров-бомбардировщиков «Баба-Яга» и подземный бункер со взводом ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки войск «Север» с позывным «Фанат».

Слюсарь: БПЛА ВСУ повредили иностранное судно в Таганрогском заливе

По его словам, корректировал авиаудар передовой наводчик этой группировки войск. Военнослужащий рассказал, что после получения информации от разведки командование приняло решение о нанесении удара по цели с помощью авиации.

Известно, что видео объективного контроля, подтверждающее полное и успешное уничтожение целей, было передано в распоряжение агентства.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 4 апреля российские силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
