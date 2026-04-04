В Сумской области Су-34 ликвидировал взвод ВСУ в подземном бункере
В Сумской области российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью четырех ФАБ-500 уничтожил крупную точку взлета коптеров-бомбардировщиков «Баба-Яга» и подземный бункер со взводом ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки войск «Север» с позывным «Фанат».
По его словам, корректировал авиаудар передовой наводчик этой группировки войск. Военнослужащий рассказал, что после получения информации от разведки командование приняло решение о нанесении удара по цели с помощью авиации.
Известно, что видео объективного контроля, подтверждающее полное и успешное уничтожение целей, было передано в распоряжение агентства.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 4 апреля российские силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия