ВС РФ помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР

Военнослужащие российской группировки «Восток» помешали украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

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«Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», - заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов

Передовые подразделения группировки и авиация наносят удары по противнику, который продолжает попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского, уточнил Чехов.

В беседе с РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о готовности армии России к полноценному наступлению в республике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВСУРоссийская Армия

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