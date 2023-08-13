ВС РФ помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР
Военнослужащие российской группировки «Восток» помешали украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», - заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов
Передовые подразделения группировки и авиация наносят удары по противнику, который продолжает попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского, уточнил Чехов.
В беседе с РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о готовности армии России к полноценному наступлению в республике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru