Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт украинской армии
11 августа 202303:01
Российские войска штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских Вооруженных сил у Марьинки в ДНР — Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщает РИА Новости.
Он находится на окраине Красногоровки. Военные России закрепились на стратегически важной точке.
Штурму предшествовала артподготовка. Она была нужна для подавления огневых точек противника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru