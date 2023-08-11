Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт украинской армии

Российские войска штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских Вооруженных сил у Марьинки в ДНР — Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщает РИА Новости.

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Он находится на окраине Красногоровки. Военные России закрепились на стратегически важной точке.

Штурму предшествовала артподготовка. Она была нужна для подавления огневых точек противника.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияСпецоперацияУкраина

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