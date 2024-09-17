ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

Вооруженные силы РФ за сутки отразили на Курском направлении пять попыток украинской армии прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Медвежье и Веселое, сообщило Минобороны России.

Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области

Отмечается, что ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты CV-90 шведского производства, инженерную машину разграждения и четыре боевых бронированных машины.

Сообщается, что попытки ВСУ прорваться через границу РФ были отражены при поддержке огня артиллерии и армейской авиации.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар при помощи ракеты по региону, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
ТЕГИ:ВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры