Украина выпустила ракету по Курской области
17 сентября 202410:43
Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар при помощи ракеты по региону.
Впрочем, по словам главы области, оружие было ликвидировано российскими средствами ПВО. Губернатор в своем сообщении выразил благодарность российским военным.
Ранее правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов, которые попадают под обязательную эвакуацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru