Украина выпустила ракету по Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар при помощи ракеты по региону.

Росгвардия уничтожила в Курской области скрывавшихся в лесу боевиков ВСУ

Впрочем, по словам главы области, оружие было ликвидировано российскими средствами ПВО. Губернатор в своем сообщении выразил благодарность российским военным.

Ранее правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов, которые попадают под обязательную эвакуацию.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУГубернаторРакетаКурская ОбластьПВО

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