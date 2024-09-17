Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области

Часть украинских военных отрезаны от основных подразделений ВСУ в Курской области и оказались в окружении. Об этом заявил командир подразделения 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе группировки «Север».

Как отметил военнослужащий в беседе с РИА Новости, ВСУ стянули на этот участок резервы, в частности, с Донецкого направления. Противник привлек довольно серьезную группировку, рассчитывая на «блицкриг».

«В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — рассказал командир подразделения.

Между тем командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что формирование уничтожило большое количество пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на нескольких участках на Суджанском направлении под Курском.

