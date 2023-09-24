ВС РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
24 сентября 202310:12
Российские подразделения отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что противник потерял до 20 человек.
Российская армия накануне нанесли 12 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по объектам ВСУ. Уничтожена часть снарядов с обедненным ураном.
Ранее сообщалось, что за неделю ВС РФ уничтожили над Крымом пять крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru