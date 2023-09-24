ВС РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские подразделения отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что противник потерял до 20 человек.

Российская армия накануне нанесли 12 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по объектам ВСУ. Уничтожена часть снарядов с обедненным ураном.

Ранее сообщалось, что за неделю ВС РФ уничтожили над Крымом пять крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссийская Армия

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