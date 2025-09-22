Слуцкий назвал сигналом США готовность России соблюдать СНВ-3

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что намерение России придерживаться ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го является проявлением конструктивного подхода Москвы и «протянутой рукой» в адрес США.

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин направил четкий сигнал Вашингтону по ключевым вопросам стратегической стабильности. По мнению парламентария, это демонстрация готовности России сохранять паритет и ядерное сдерживание даже в условиях разрыва прежних договоренностей.