Глава украинской разведки Буданов: Танки Abrams «долго не проживут» на поле боя
Американские танки Abrams "долго не проживут" на передовой, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью War Zone.
По его словам, эти танки нужно использовать в специфических и хорошо спланированных операциях.
Кроме того, Буданов отметил, что дальнобойные ракеты ATACMS не окажут влияния на ситуацию на фронте. Глава ГУР Украины акцентировал внимание на преимуществах ВС РФ, благодаря которым борьба с ними с помощью ПВО неэффективна.
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что смысл американских поставок вооружения на Украину в зарабатывании денег на военно-промышленном комплексе США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru