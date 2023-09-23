Глава украинской разведки Буданов: Танки Abrams «долго не проживут» на поле боя

По его словам, эти танки нужно использовать в специфических и хорошо спланированных операциях.

Кроме того, Буданов отметил, что дальнобойные ракеты ATACMS не окажут влияния на ситуацию на фронте. Глава ГУР Украины акцентировал внимание на преимуществах ВС РФ, благодаря которым борьба с ними с помощью ПВО неэффективна.

Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что смысл американских поставок вооружения на Украину в зарабатывании денег на военно-промышленном комплексе США.

