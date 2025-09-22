В restore опровергли старт розничных продаж iPhone 17 23 сентября
В сети магазинов restore заявили, что 23 сентября начнется только выдача предзаказов на новый iPhone 17. О начале очных продаж речи пока не идет, сообщил NEWS.ru представитель компании.
По его словам, информация о старте розничных продаж в этот день не соответствует действительности. В магазинах еще нет новых моделей, доступны лишь демо-образцы, например в салоне на Неглинной.
В restore подчеркнули, что дата начала полноценной розницы пока неизвестна.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о старте продаж 23 сентября, однако они оказались неверными, передает «Радиоточка НСН».
