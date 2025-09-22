Аналитик «Финама» спрогнозировал рост доллара до 110 рублей в 2026 году

Эксперт отметил, что в 2025 году доллар будет постепенно укрепляться. Ожидается рост до 90-93 рублей, а к концу года — до 93-95 рублей, если при этом сократятся продажи валюты из ФНБ и увеличится спрос на нее со стороны импортеров.

По словам Потавина, возвращение доллара к трехзначным значениям станет повторением уровня конца 2024 года. Точные сроки зависят от динамики валютного рынка и макроэкономической политики, передает «Радиоточка НСН».

