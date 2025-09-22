Футболистка ЦСКА Онгене получила российское гражданство
Нападающая женского футбольного клуба ЦСКА и сборной Камеруна Габриэль Абуди Онгене получила гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
36-летняя спортсменка выступает в России более десяти лет. Она играла за «Россиянку», с которой стала чемпионкой страны и дважды лучшим бомбардиром клуба. С 2017 года Онгене защищает цвета ЦСКА.
В составе армейской команды спортсменка завоевала два чемпионских титула, три Кубка и один Суперкубок России.
За национальную сборную Камеруна форвард выступает с 2008 года, участвовала в Олимпиаде, чемпионате мира и становилась победительницей Африканских игр, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru