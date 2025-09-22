ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

Восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ударов пострадал сотрудник предприятия в Шебекино. У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения, после оказания помощи его переведут в областную больницу.

По словам губернатора, в самом Белгороде повреждено остекление в 29 квартирах 14 домов, а также два частных дома, 38 автомобилей, административные здания, два коммерческих и два социальных объекта. Пострадали и Собор Смоленской иконы Божией Матери, и здание городской администрации.