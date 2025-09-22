ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
Восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ударов пострадал сотрудник предприятия в Шебекино. У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения, после оказания помощи его переведут в областную больницу.
По словам губернатора, в самом Белгороде повреждено остекление в 29 квартирах 14 домов, а также два частных дома, 38 автомобилей, административные здания, два коммерческих и два социальных объекта. Пострадали и Собор Смоленской иконы Божией Матери, и здание городской администрации.
Атаки зафиксированы в Грайворонском округе, где удары пришлись по Грайворону и нескольким селам, а также в Валуйском и Борисовском районах. В Борисовке дрон сдетонировал возле жилого дома, в районе села Зозули беспилотник атаковал микроавтобус.
В Прохоровке удар пришелся по коммерческому объекту, в Волоконовском районе дрон повредил легковой автомобиль. Гладков отметил, что экстренные службы продолжают работать на местах, передает «Радиоточка НСН».
