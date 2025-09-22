Сотни миллиардов: В космической отрасли усомнились в планах запуска 300 ракет
Предложения главы «Роскосмоса» амбициозны, но их цель не ясна, заявил НСН Иван Моисеев.
Расширение запусков в ближайшие годы без системного планирования — это чистый коммунизм и траты денег, рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.
Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и 1000 аппаратов в следующие 10 лет. Такие цели для российской отрасли поставил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе выступления на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025». Моисеев отметил, что такие задачи не имеют смысла без четкой цели.
«Сегодня в нашей космонавтике существует тенденция на спад и по запуску ракет, и по спутникам. Не сказано самое главное: а почему будет увеличение полетов? Руководство говорит о том, что надо выпускать много аппаратов и ракет, но не говорит зачем. Если утверждать, что все улучшится, но не объяснять, то это проходные замечания, полный коммунизм. Одна ракета стоит около полутора миллиардов рублей. На 300 стартов потребуется минимум 450 миллиардов. Это большие деньги, но надо понимать, куда их тратить. Весь спектр космической деятельности известен, но нет системности, концепции, целеуказания, что именно мы хотим сделать», — отметил он.
Ранее Моисеев предостерег Россию от потери пилотируемой космонавтики в эфире НСН.
