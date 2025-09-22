Расширение запусков в ближайшие годы без системного планирования — это чистый коммунизм и траты денег, рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.



Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и 1000 аппаратов в следующие 10 лет. Такие цели для российской отрасли поставил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе выступления на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025». Моисеев отметил, что такие задачи не имеют смысла без четкой цели.