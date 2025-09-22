Адиев: «Спартак» все еще ищет оптимальный состав

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча девятого тура РПЛ против московского «Спартака» отметил, что столичный клуб пока не определился с оптимальным сочетанием игроков на поле. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, красно-белые обладают широким выбором футболистов, и тренерский штаб находится «в поиске».

Адиев добавил, что именно за счет контроля мяча и большого числа атакующих игроков соперник заставил самарцев отойти глубже в оборону, хотя изначально такой план на матч не предусматривался.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. На 6-й минуте «Крылья Советов» вышли вперед благодаря голу Владимира Игнатенко. После перерыва Манфред Угальде оформил дубль и принес столичной команде три очка, передает «Радиоточка НСН».

