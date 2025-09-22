В Белом доме положительно оценили заявление Путина по СНВ-3
США считают «довольно хорошим» заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в течение года после завершения его действия в 2026 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, предложение Москвы воспринимается как позитивный сигнал в сфере стратегической стабильности, отмечает RT.
Ливитт уточнила, что президент США Дональд Трамп осведомлен о заявлении российского лидера и намерен высказаться по этому поводу позднее.
Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году и ограничивает количество развернутых стратегических ядерных боезарядов и носителей. Его срок действия истекает 5 февраля 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru