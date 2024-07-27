ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
27 июля 202413:30
Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что совокупные потери украинской стороны за сутки составили порядка 1910 человек.
Кроме того, российские средства ПВО сбили десять реактивных снарядов HIMARS и 81 украинский беспилотник за сутки.
Ранее стало известно об уничтожении семи украинских БПЛА самолетного типа над Рязанской областью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru