ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

В российском оборонном ведомстве отметили, что совокупные потери украинской стороны за сутки составили порядка 1910 человек.

Кроме того, российские средства ПВО сбили десять реактивных снарядов HIMARS и 81 украинский беспилотник за сутки.

Ранее стало известно об уничтожении семи украинских БПЛА самолетного типа над Рязанской областью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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